İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrikler sürüyor

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

18 Haziran seçim zaferinin ardından yabancı liderlerden Ayetullah Seyyid İbrahim Resi'ye tebrikler gelmeye devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den Reisi'ye kutlama mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Raeisi'yi seçimde elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti.

Modi'nin yaptığı paylaşımda, "Sayın İbrahim Raeisi'yi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Hindistan ve İran arasındaki sıcak bağları daha da güçlendirmek için onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verildi.

Paşinyan, Reisi’yi tebrik etti

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, İran’daki seçimleri kazanan İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Özbekistan'dan Ayetullah Reisi'ye tebrik

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, seçim zaferinden dolayı Ayetullah Reisi'yi kutladı.

Şevket Mirziyoyev'in gönderdiği kutlama mesajında, "İran ve Özbekistan arasındaki dostane ilişkilerin önümüzdeki süreçte de gelişmeye devam etmesini temenni ediyoruz." denildi.

Nasrullah'tan İbrahim Reisi'ye kutlama mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah yayınladığı bir mesajda İran’da 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Nasrullah’ın Reisi’ye hitaben kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu büyük zafer ve İran tarihindeki bu kritik dönemde cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi tebrik ediyorum. Zaferiniz, İran ve bölge milletlerinin gelecekte karşılaşacakları zorluklarla yüzleşme umudunu canlandırdı.

Direnişin mücahidleri ve özgürlük sevenler, sizi saldırganlara karşı güçlü bir destekçi olarak görüyorlar."

Maduro'dan Ayetullah Reisi'yi tebrik mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Maduro'nun paylaşımında, "İran milletini ve yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik ediyorum. Aramızdaki birliği sürdürerek barışı ve kardeşçe ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Reisi'yi tebrik etti

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yayınladığı bir mesajda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Abdullah Abdullah’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik ediyorum.

Komşu, kardeş ve aynı dil ve kültüre sahip olan Afganistan ve İran’ın iyi ve tarihi ilişkileri vardır.

Sayın Ebrahim Raisi'nin zaferiyle iki hükümet ve iki millet arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle mücadelenin daha da güçlendirilmesini bekliyoruz.”

Abdullah Abdullah mesajında ayrıca, İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi ve İran milleti için başarılar diledi.

Küba cumhurbaşkanı, Reisi'yi kutladı

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Mario Díaz-Canel, Cumartesi akşamı gönderdiği bir mesajda cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY)

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Twitter hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımlayan Mesrur Barzani, Küridstan Bölgesi hükumetinin karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı ilişkileri güçlendirmek istediğine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani, şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilen İbrahim Reisi’yi tebrik ediyorum.

Hükümetim, karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı uzun süredir devam eden ilişkilerimizi güçlendirmek ve bölgesel barış ve istikrarı ilerletmek için onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor.”

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani da İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye kutlama mektubu gönderdi.

IKBY Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin 18 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’yi bir mektup gönderek kutladığı belirtildi.

Neçirvan Barzani, Reisi’ye gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı döneminizde Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti ilişkilerinin iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi ve Erbil ile Bağdat’ın İran ile farklı alanlardaki yardımlaşmasının iki taraf ve bölgenin huzur ve istikrarı için genişlemesini umut ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum."

Irak'tan Ayetullah Reisi'ye tebrik

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, dün İran Cumhurbaşkanı yeni seçilen İbrahim Raisi'yi telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de İran'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonla görüşerek, İran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı tebriklerini sundu.

Açıklamada, "Telefon görüşmesi sırasında iki ülkeyi birleştiren ortak iki dost halk arasındaki güçlü bağların önemi, güvenlik alanında güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ortak koordinasyona vurgu yapıldı" dedi.

Irak Temsilciler Meclis Başkanı Muhammet el-Halbusi ise İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

El-Halbusi tebrik telgrafında şunları söyledi:

"Irak parlamentosunun diğer üyeleri adına size en içten tebriklerimi sunar, Irak-İran arasındaki ilişkileri geliştirmek ve daha geniş bir ufka ilerletmek için çok istekli olduğumuzu teyit ederim."