  1. İran
23 Haz 2021 19:48

İran'da gazetecileri taşıyan otobüs devrildi: En az 2 Ölü

İran'da gazetecileri taşıyan otobüs devrildi: En az 2 Ölü

İran'da Urmiye Gölü'nün durumunu incelemeye giden gazetecilerin içinde bulunduğu otobüs devrildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan Urmiye Gölü'nün son durumunu incelemeye giden gazetecilerin içinde bulunduğu otobüs devrildi.

Mehr Haber Ajansı şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bazı haber kaynaklarında ise yaralıların sayısının 21 olduğunu belirtiliyor.

Yaralılardan 6 kişinin durumunun vahim olduğu bildirilmektedir.

Olay yerinden alınan bilgilere göre, ISNA Haber Ajansı'ndan "Mehşat Kerimi" ve IRNA Haber Ajansı'ndan "Reyhane Yasini" bu olayda hayatını kaybeden isimler arasında.

News Code 1895310
https://tr.mehrnews.com/news/1895310/

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