İran'da gazetecileri taşıyan otobüs devrildi: En az 2 Ölü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan Urmiye Gölü'nün son durumunu incelemeye giden gazetecilerin içinde bulunduğu otobüs devrildi.

Mehr Haber Ajansı şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bazı haber kaynaklarında ise yaralıların sayısının 21 olduğunu belirtiliyor.

Yaralılardan 6 kişinin durumunun vahim olduğu bildirilmektedir.

Olay yerinden alınan bilgilere göre, ISNA Haber Ajansı'ndan "Mehşat Kerimi" ve IRNA Haber Ajansı'ndan "Reyhane Yasini" bu olayda hayatını kaybeden isimler arasında.