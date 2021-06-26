  1. Dünya
  2. Afrika
26 Haz 2021 14:53

Mali'de BM Barış Gücü'ne bomba yüklü arabayla saldırı

Mali'de BM Barış Gücü'ne bomba yüklü arabayla saldırı

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda 13 Birleşmiş Milletler Barış Gücü mensubu yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda 13 Birleşmiş Milletler Barış Gücü mensubu yaralandı.

Saldırı, BM Barış Gücü mensuplarının Gao bölgesinde kurduğu geçici bir üsse gerçekleştirildi. Bölgede El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği biliniyor. 

BM'den yapılan açıklamada yaralananların 12'sinin Alman ve birinin Belçikalı olduğu ifade edildi. 

Almanya, Mali'de ayrı bir olayda 3 Alman askerinin yaralandığını belirtti. 2 askerin durumunun stabil olduğu, birinin ise ameliyata alındığı ifade edildi. 

Mopti bölgesindeki Boni'de gerçekleşen bir saldırıda da en az 6 Malili askerin öldüğü belirtildi.

BM misyonları Mali'ye 13 binden fazla asker göndermişti.

Kaynak: T24

News Code 1895353
https://tr.mehrnews.com/news/1895353/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler