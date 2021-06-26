Mali'de BM Barış Gücü'ne bomba yüklü arabayla saldırı

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda 13 Birleşmiş Milletler Barış Gücü mensubu yaralandı.

Saldırı, BM Barış Gücü mensuplarının Gao bölgesinde kurduğu geçici bir üsse gerçekleştirildi. Bölgede El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği biliniyor.

BM'den yapılan açıklamada yaralananların 12'sinin Alman ve birinin Belçikalı olduğu ifade edildi.

Almanya, Mali'de ayrı bir olayda 3 Alman askerinin yaralandığını belirtti. 2 askerin durumunun stabil olduğu, birinin ise ameliyata alındığı ifade edildi.

Mopti bölgesindeki Boni'de gerçekleşen bir saldırıda da en az 6 Malili askerin öldüğü belirtildi.

BM misyonları Mali'ye 13 binden fazla asker göndermişti.

Kaynak: T24