Mali'de güvenlik güçlerine saldırı: 7 ölü

Konuya ilişkin açıklamada, cuma günü Boni bölgesinde bulunan mevzilere kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olayda 7 askerin yaşamını yitirdiği, saldırganların da püskürtüldüğü vurgulandı.

Mali'de yıl başından beri askerleri hedef alan saldırılar artış gösterdi. Martta Burkina Faso ve Nijer sınırında düzenlenen saldırıda 30 Malili asker hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

AA