Libya Kaddafi'nin uçağını geri aldı

2011'de öldürülen Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin de kullandığı Airbus A340-200 tipi uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti. Normal yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında tekrar Libya'ya geri gönderilen 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, Libya'da devam eden iç karışıklıklar nedeniyle yeniden Fransa'ya gönderilmişti. Geniş gövdeli yolcu uçağı 2014'ten bu yana Perpignan Havalimanı'nda bekletiliyordu.

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 Haziran'da Fransa'dan İstanbul'a getirilen Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bakıma alındı. İki hafta süren bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Airbus A340-200 tipi uçak, saat 17.06'da Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık 3 saat 30 dakika süren uçuşun ardından Trablus'a inen uçağın kamu hizmetinde kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: Sputnik