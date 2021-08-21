İran-Pakistan askeri ilişkileri artacak

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amcad Han ile görüştü.

Görüşmede askeri ilişkilerin ve denizcilik alanındaki münasebetlerin geliştirilmesi, bölgesel güvenliğin sürdürülmesi, askeri deneyimlerin değerlendirilmesi ve deniz yollarında tarafların ulusal menfaatlerinin korunması gibi konular ele alındı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, geçtiğimiz hafta Tuğamiral Şehram İrani'yi deniz kuvvetleri komutanı olarak atamıştı.