Siyonist Rejim Gazze Şeridi'ndeki kuşatmnın sonuçlarından sorumlu

Hamas Hareketi Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı bir açıklamada, Gazze Şeridi kuşatmasının devam etmesi ve bu bölgedeki insani krizin tırmanmasının sonuçlarından Siyonist Rejimin sorumlu olduğunu vurguladı.

Fevzi Berhum, Siyonist Rejimin Gazze'ye yönelik saldırgan politikalarının bölgede gerilim ve çatışmaların tırmanmasına yol açtığını belirtti.

Berhum, Filistin halkının işgalci Siyonist rejimin politikalarını ve Filistinlilerin ulusal haklarını ihlal etmesini hiçbir koşulda kabul etmeyeceğini ve haklarının geri alınması için mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

Tüm tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye ve Gazze kuşatmasını sona erdirmek için Siyonist rejime baskı yapmaya çağıran Berhum, “Gazze halkı özgür bir yaşama kavuşmazsa, Siyonist işgalciler de barışın rengini göremeyeceklerdir” dedi.