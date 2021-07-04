Hamas: İran ile ilişkilerimiz gayet sağlam

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Arabi 21 TV Kanalına verdiği röportajda, Hamas ile İran arasındaki ikili ilişkilerini "gayet sağlam" olarak nitelendirdi.

İran-Hamas ilişkilerinde son zamanlarda hiçbir azalma yaşanmadığını aktaran El-Hayye, "Şu anda İran İslam Cumhuriyeti ile çok güçlü ilişkilere sahibiz ve Filistin davasına hizmet etmek için bu ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Halil el-Hayye, "Lübnan'da Hizbullah Hareketi ile iyi ilişkilerimiz var ve bu ülkeye yaptığımız son ziyarette Seyyid Hasan Nasrullah ile de görüştük. Hasan Nasrullah ve diğer Lübnanlı yetkililerle yaptığımız görüşmelerde Filistin meselesiyle ilgili en önemli konuları görüştük." ifadesini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, son günlerde Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya gelmişti.

Filistin direniş grupları ile Siyonist güçleri arasındaki son savaşın ele alındığı görüşmede nihai zafere ulaşmak için Filistin direnişinin güçlendirilmesi konusu konuşulmuştu.