Ürdün Kralı'ndan Reisi'ye tebtik mesajı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Ürdün Kralı mesajında, iki kardeş ülke ile İran ve Ürdün milleti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaparak, “Yüce Allah'tan İran milletinin daha fazla ilerleme ve refaha ulaşmasını diliyorum." dedi.

Kral Abdullah ayrıca, Ayetullah Reisi'ye görevinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.