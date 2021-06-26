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26 Haz 2021 12:23

Brezilya İşçi Partisi'nden Reisi'ye tebrik mesajı

Brezilya İşçi Partisi'nden Reisi'ye tebrik mesajı

Brezilya İşçi Partisi, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Brezilya İşçi Partisi, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

İşçi Partisi'nin gönderdiği mesajda, "Zorluklar karşısında birleşip çok kutuplu bir dünya inşa etmek amacıyla uluslararası kurumlara ve hukuka saygı duyulduğu ve tüm ulusların eşit olduğu yerde yan yana duracağız." denildi.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

News Code 1895348
https://tr.mehrnews.com/news/1895348/

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