İbrahim Reisi ve İmran Han telefonda görüştü

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Reisi bu görüşmede, İran ve Pakistan arasındaki iç içe geçmiş ilişkilerle birlikte iki ülkenin sahip olduğu kapasitelerin çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi için iyi bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Dost ve komşu ülke Pakistan’ın başarısını İran’ın başarısı olarak gördüğünü anlatan Reisi, bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güven ile ortak çalışmanın iyi komşuluk ilişkilerinin istikrarının temel direği olduğunu belirtti.

İbrahim Reisi sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni hükümetin izleyeceği ekonomik diplomaside Tahran komşularının tüm ekonomik potansiyelini ikili işbirliği için değerli bir fırsat olarak görüyor ve bu nedenle hiçbir ekonomik potansiyel ihmal edilmeyecektir."

Reisi, "sürdürülebilir güvenliğin" sağlanmasının ancak bölge ülkelerinin katılımıyla mümkün olabileceğine inandığını ifade ederek, "Tecrübeler yabancıların güvenlik yaratma bahanesiyle istikrarsızlık ve güvensizlik tohumlarını ektiğini göstermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'i “İslam dünyasının yakınlaşmasının anahtarı” olarak nitelendiren Reisi, masum Filistin halkını etkin biçimde savunmanın "bölgesel güvenliğin istikrarının" garantörü olduğunu söyledi.

Raisi, Afganistan'ın son durumuyla ilgili endişelerini de dile getirerek, "Afganistan'ın güvenliği bizim için önemlidir ve bu güvenlik Afganlar tarafından sağlanmalıdır." diye konuştu.

İmran Han da telefon görüşmesinde İbrahim Reisi’yi İran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı kutladı ve Cumhurbaşkanı seçilen Reisi ile yakın gelecekte yüz yüze görüşmek istediğini aktardı.

İmran Han daha önce de İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndermişti.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.