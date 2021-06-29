Güney Kore'den İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Umarım sizin liderliğinizde İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs krizini atlatır ve ekonomik kalkınma ve refah yolunda ilerler.

Önümüzdeki yılda diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutlayacak olan iki ülke Sayın Reisi’nin cumhurbaşkanlığı döneminde aralarındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir."

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.