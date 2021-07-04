Filipinler'de düşen askeri uçakta en az 29 kişi öldü

Filipinler Savunma Bakanlığı, içerisinde en az 85 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düştüğünü duyurdu.

Silahlı Kuvvetler yetkilileri, kazada şimdiye kadar 50 kişinin kurtarıldığını, en az 29 kişinin ise öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, kazadan sağ kurtulanların hastaneye sevk edildiğini ve kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ise uçaktakilerin 3'ü pilot, 5'i kabin görevlisi olmak üzere geri kalanının askeri personel olduğunu belirtti.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği belirtiliyor.

AA