Reisi ülkedeki büyük Şii mercileri ile görüştü

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün ülkenin kutsal kenti Kum'a gitti.

İbrahim Reisi, Kum'da İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani ile bir araya geldi.

Reisi, büyük Şii taklit mercileri Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Sübhani ve Ayetullah Alevi Gorgani ile de görüştü.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi sabahın erken saatlerinde Kum'a bağlı olan Cemkeran köyünde yer alan Cemkeran Cami'inde namaz kıldı.

Ayetullah Reisi ayrıca, bu kentte düzenlenecek toplantıda Kum İslami İlimler Havzası'ndaki din alimlerine hitaben bir konuşma yapacak.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.