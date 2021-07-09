  1. İran
9 Tem 2021 10:02

Reisi ülkedeki büyük Şii mercileri ile görüştü

Reisi ülkedeki büyük Şii mercileri ile görüştü

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkedeki büyük Şii taklit mercileri ile görüşmek üzere Kum kentine gitti.

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün ülkenin kutsal kenti Kum'a gitti.

İbrahim Reisi, Kum'da İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani ile bir araya geldi.

Reisi, büyük Şii taklit mercileri Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Sübhani ve Ayetullah Alevi Gorgani ile de görüştü.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi sabahın erken saatlerinde Kum'a bağlı olan Cemkeran köyünde yer alan Cemkeran Cami'inde namaz kıldı.

Ayetullah Reisi ayrıca, bu kentte düzenlenecek toplantıda Kum İslami İlimler Havzası'ndaki din alimlerine hitaben bir konuşma yapacak.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

News Code 1895621
https://tr.mehrnews.com/news/1895621/

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