Filistin direniş liderlerinden Reisi’ye tebrik telefonu

İran’da yeni Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Reisi görüşmelerde, 12 günlük "Kudüs'ün Kılıcı" savaşında Siyonist rejime karşı kazanılan büyük zaferi bir kez daha kutladı ve "Şundan emin olun ki İran, Kudüs kurtarılana kadar Filistin'i savunmaya ve halkını desteklemeye devam edecek" dedi.

Heniyye de telefon görüşmesinde Ayetullah Reisi'yi seçim başarısından dolayı kutlarken İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin direnişine sürekli olarak yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Nehale ise görüşmede, Reisi’ye görevinde başarılar diledi ve İran'a Filistin halkına verdiği destek için teşekkür etti.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.