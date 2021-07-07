Yeniçağ'dan erken seçim değerlendirmesi

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Erdoğan'ın 3'üncü kez yeniden seçilebilmek ve 5 yıl daha Türkiye'yi yönetebilmek için tek şansı Meclis'ten 'erken seçim' kararı çıkartmak" görüşünü savundu.

Uğuroğlu yazısında, "Ancak AKP, MHP ve BBP'nin Meclis'te toplam 337 oyu vardır ki erken seçim kararı almak için gerekli 360 oyları yoktur. Yani muhalefet partilerine ihtiyaçları vardır. Erdoğan muhalefete rest çekerek 2022'nin Haziran-Temmuz aylarında şu çağrıyı yapabilir: 'Hodri meydan Meclis'te erken seçim kararı alalım.' Grubu olan, CHP 135, HDP 55, İYİ Parti 36 oy ile TİP, Saadet, Memleket, DEVA, DBP, YP ve 7 bağımsız Erdoğan'ın bu tuzağına düşerler mi? Görevinin bitmesine 7 ay kala Erdoğan'a 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olma ve 5 yıl daha Türkiye'yi yönetme imkânı verirler mi? Ben olsam bu tuzağa asla düşmem Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Meral Akşener'in de düşeceğini sanmam. Kapatılma davası olan HDP ile 7 bağımsız için ise bir şey söyleyemem. Ayrıca kulislerde söylenen bir olasılık daha var. Bugünden o güne kadar Erdoğan ve Bahçeli, Meclis aritmetiğini değiştirmek ve 360'ı aşmak için en az 25 milletvekili transfer ederler mi? Erdoğan hukuken aday olabilmek ve hatta iktidarda kalmak için her yolu deneyebilir" ifadesini kullandı.