Hintli Bakan Afganistan'ı görüşmek için Tahran'a geliyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar başkanlığındaki heyet bugün Tahran'a gelecek.

Hindistan merkezli WION News TV kanalına göre Subrahmanyam Jaishankar, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek Afganistan'daki son durumu görüşecek.

Hintli Bakan ardından Hindistan-Rusya Ticari, Ekonomik, Bilimsel, Teknolojik ve Kültürel İşbirliği Komisyonu toplantısına katılmak üzere Moskova'ya doğru hareket edecek.

Afganistan ve Taliban temsilcileri bugün Tahran'da bir araya geldi

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin, bugün İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmesinin ardından Afganistan içi diyalog görüşmeleri yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'de toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Afganistan'da devam eden çatışmalara değinerek, taraflara müzakere masalarına dönmeleri ve siyasi çözüm bulma taahhüdünde bulunmaları çağrısında bulundu.

Zarif, "Bugün Afganistan halkı ve siyasi liderleri, ülkelerinin geleceği için zor kararlar almak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Zarif, Tahran'ın Afgan gruplar arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.