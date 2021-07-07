Zarif: Afganistan barış sürecine katkıda bulunacağız

Bugün Tahran Afganlar arası diyalog görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Kabil hükümeti temsilcileri ve Taliban heyetinin katılımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki askeri yenilgisine ve büyük yıkıma yol açan askeri varlığına atıfta bulunarak, "Bugün, Afgan halkı ve siyasi liderleri, Afganistan'ın geleceği için zor kararlar vermek zorunda." dedi.

Afganistan'da devam eden çatışmaların olumsuz sonuçlarına işaret eden Zarif, çeşitli Afgan grupların diyalog masasına geri dönmesinin ve siyasi çözümlere bağlılığın en iyi yöntem olduğunu ifade etti.

Cevad Zarif, Tahran'ın Afganistan'daki mevcut kriz ile gruplar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için Afgan gruplar arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Zarif, Afganistan'da barışın tesis edilmesinden sonra İran'ın bu ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacağını aktardı.