Terörizmle mücadeledeki önemli strateji, yaptırımlara karşı koymaktır

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Genel Kurulu’nun ‘Terörizm ile Küresel Mücadele Stratejisi: Yedinci Gözden Geçirme” başlıklı kararı ile ilgili toplantıda bir konuma yaptı.

İran’ın terörizmle mücadele ve bunun tüm biçimlerini reddetme kararlığına değinen Taht Renavçi, bazı ülkelerin terörizmle mücadeleki çifte standartlarını ve siyasi yaklaşımlarının yanı sıra onların ülkelerin isimlerini terör örgütleri listesine almasındaki tek taraflı eylemlerini eleştirerek şiddetle kınadı.

İşgalcilik ve ülkelere askeri müdahaleyi "terörizmin kökleri" olarak nitelendiren Taht Revançi, milletlere yönelik insanlık dışı yaptırımlara karşı koymak dahil olmak üzere terörizmin köklerinin dikkate alınmasını terörizmle mücadelede en önemli strateji olarak yorumladı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin teröristlerle mücadele kararına bağlılık göstermesi gerektiğini belirten Taht Revançi, onların serbestçe yaptığı operasyonlarını, teröristlerin intikali ve terörist devşirme çabalarını ve aynı zamanda teröristlere finansman, mali ve siyasi desteğini eleştirdi.

Taht Revançi, cumhurbaşkanı, başbakan, yargı erki başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve bilim adamlarının da aralarında bulunduğu 17 binden fazla İranlının terör örğütü olan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) tarafından şehit edilmesine atıfta bulunarak, “Ne yazık ki, elleri İran halkının kanıyla lekelenmiş terör gruplarının üyeleri bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde özgürce faaliyet gösteriyor.” şeklinde konuştu.