Putin, Mısır'a uçuş yasağını kaldırdı

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınladığı resmi sitede kamuoyuyla paylaşılan açıklamaya göre Putin, Mısır'ın tatil beldelerine uçuş yasağı getiren 2015 tarihli kararnameyi yürürlükten kaldırdı.

Kararnamenin yürürlükten kalkmasıyla birlikte uçuş yasağının geçerli olduğu dönemde tur operatörlerinin ve tur acentelerinin Kahire hariç Mısır'a uçak seferlerini içeren tur paketleri satışını askıya almalarını öngören tavsiye kararı da iptal edildi.

Nisan sonunda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin, Mısır'daki tatil beldeleri Hurgada ve Şarm el Şeyh ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaştığını doğrulamıştı.

Mısır’daki tatil beldelerine uçuşlar 2015’te Şarm el Şeyh’ten St. Petersburg’a doğru yola çıkan Rus uçağının Sina Yarımadası’nda düşmesinin ve uçaktaki 224 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından askıya alınmıştı.