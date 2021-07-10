Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi ülkedeki büyük Şii mercileri ile görüştü

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün ülkenin kutsal kenti Kum'a gitti.

İbrahim Reisi, Kum'da İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Reisi, "Hiç kuşkusuz hükümetin tüm vatandaşların desteğine ihtiyacı vardır. Vatandaşların işbirliği yapması önemlidri ve taklit mercilerinin yol gösterici tavsiyeleri hükümetin geleceği için çok etkilidir. İran milleti Şii taklit mercilerine inanıyor." dedi.

Reisi, büyük Şii taklit mercileri Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Sübhani ve Ayetullah Alevi Gorgani ile de görüştü.

İran: Afganistan sınır hattında güven ortamı hakim

İran Ordusu Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Ferhad Ariyanfar, bugün Afganistan sınır hattında inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Burada basına açıklamada bulunan Tuğgeneral Ariyanfar, Afganistan sınır hattında güven ortamı hakim olduğunu belirterek, İran Silahlı Kuvvetlerinin doğu ve güneydoğu sınırında teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

İranlı komutan, Afganistan sınır hattının 24 saat gözetlendiğini ifade ederek, "Bu sınır hattında herhangi bir hareketlilik İran Silahlı Kuvvetleri tarafından özenle takip ediliyor ve sınırlardan izinsiz geçişe asla izin vermeyeceğiz." dedi.

İran, Afganistan'a açılan iki sınır kapısını kapattı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İran medyasına göre Taliban dün Afganistan'ın batısındaki İslam Kale ve Ebu Nsr Ferahi sınır kapılarını ele geçirdi.

Telegram kanalı Herat Times, birçok Afgan askerinin kaçarak İran'a sığındığını bildirdi.

Öte yandan İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, Afganistan'da yaşanan olayların ardından Doğarun ve Mahirud gümrük kapısının kapatıldığını belirterek, İranlı mal sahipleri ve tüccarlara bu iki gümrük kapısına yük göndermeme çağrısında bulundu.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 146 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 596 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 543'e vaka sayısı ise 3 milyon 344bin 122'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 506'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 995 bin 195'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.