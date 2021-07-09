İran: Afganistan sınır hattında güven ortamı hakim

İran Ordusu Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Ferhad Ariyanfar, bugün Afganistan sınır hattında inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Burada basına açıklamada bulunan Tuğgeneral Ariyanfar, Afganistan sınır hattında güven ortamı hakim olduğunu belirterek, İran Silahlı Kuvvetlerinin doğu ve güneydoğu sınırında teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

İranlı komutan, Afganistan sınır hattının 24 saat gözetlendiğini ifade ederek, "Bu sınır hattında herhangi bir hareketlilik İran Silahlı Kuvvetleri tarafından özenle takip ediliyor ve sınırlardan izinsiz geçişe asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Taliban, İran sınırını ele geçirdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine İran, Afganistan'a açılan Doğarun ve Mahirud gümrük kapılarını kapatmıştı.