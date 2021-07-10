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10 Tem 2021 12:34

Pakistan, İran'ın Afganistan tutumunu olumlu karşıladı

Pakistan, İran'ın Afganistan tutumunu olumlu karşıladı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afganistan konulu toplantıyı olumlu karşıladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, "ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilmesinden sonra İran'ın bu ülkeye barışçıl bir çözüm bulmak için Taliban ve Afganistan ile görmüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Çavdri, "İran da Pakistan gibi Afganistan'ın komşusu ve milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor" ifadesini kullandı.

Pakistanlı Sözcü, "Bana göre İran, Afgan gruplarnın kapsamlı bir siyasal uzlaşıya varma fırsatını yakalamasını umuyor." diye konuştu.

Son günlerde Taliban ve Afganistan heyetinin katılımıyla Tahran'da Afganistan içi diyalog görüşmeleri yapılmıştı.

News Code 1895652
https://tr.mehrnews.com/news/1895652/

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