Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Afganistan sınırında

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, bugün İran ile Afganistan arasındaki Doğarun sınır hattını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Burada basına açıklamada bulunan Tuğgeneral Pakpur, "Afganistan'daki iç savaşa rağmen, İran-Afganistan sınır hattında acil bir durum söz konusu değil ve güvenlik ortamı hakim." dedi.

"Bazı kaçakçılar Afganistan'da yaşanan son olaylardan yararlanarak İran İslam Cumhuriyeti topraklarına sızmaya çalışabilir.” diyen Tuğgeneral Pakpur, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülke ve çevresini istikrarsızlaştırmaya yönelik herhangi bir harekete güçlü biçimde yanıt vereceğini vurguladı.

Afganistan sınır hattının 24 saat gözetlendiğini belirten Tuğgeneral Pakpur, "Ülke sınırlarında konuşlanan birliklerimizin harbe hazırlık seviyesi çok yüksek ve tam bir teyakkuz halindedir ve ülke topraklarına en ufak bir zarar verilmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.