İran Polis Teşkilatı'ndan Tahran'daki patlamaya ilişkin açıklama

İran Polis Teşkilatı Komutan Vekili General Hamid Hodavend, Tahran'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

General Hodavend, "Önemli bir durum söz konusu değil. Patlama sonucu çevredeki hiçbir bina zarar görmedi veya yangın yaşanmadı. Olayın nedeni araştırılıyor ve öğrenildiği anda detayları kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Farsça yayın yapan İran karşıtı TV kanallarının olaya dair suni gündem yaratmaya çalıştığını ifade eden General Hodavend, sosyal medyada paylașılan görüntülerinin bu olayla hiçbir ilgilisinin olmadığını söyledi.

General Hodavend, ​olayda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediğini aktardı.

Tahran'daki Millet Parkı yakınlarında gece yarısında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.