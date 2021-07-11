Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin tek taraflı eylemleriyle 'kalkınma' dekoratif bir slogana dönüşmüştür

İran'ın BM Temsilciliği Danışmanı Ali Haci Lari, dün BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD'nin kalkınmakta olan ülkelere yasadışı yaptırımlar dayatması dahil olmak üzere tek taraflı eylemleri ve buna karşı uluslararası toplumun pasifliği, sürdürülebilir kalkınmanın ana sloganı olan 'Kimse kalkınmada geri kalmamalı' cümlesini sadece dekoratif, içi boş, gülünç ve anlamsız hale getirmiştir" dedi.

İranlı diplomat, "Bu, slogan kalkınmanın özü ve DNA'sıyken, gerçekleştirilmeden, ülkelerde kalkınmayı teşvik edecek herhangi bir plan, daha çok şaka gibidir." ifadesini kullandı.

Yeni Yargı Erki Başkanı'ndan İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine vurgu

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile beraberindeki askeri yetkililer yeni atanan Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei'yi makamında ziyaret etti.

Bu sabah gerçekleşen görüşmde Tuğgeneral Hatemi, yeni cumhurbaşkanı seçilen Reisi'nin yerine atanan Muhsini Ejei'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Hatami, Ejei'ye Savunma Bakanlığının tehditlere karşı hazırlık seviyesi dahil olmak üzere, bakanlığın durumu, faaliyetleri ve başarıları hakkında bir rapor sundu.

Yargı Başkanı da görüşmede, ülkenin savunma sektörünün ilerlemesinden ve yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran Silahlı Kuvvetlerinin savunma hazırlığının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ejei ayrıca, "Yargı Erki değişim yönünde güçlü biçimde hareket ediyor ve bu değişimin en temel konularından biri de ülkedeki tüm kurumların kapasiteleri ile kabiliyetlerini milletin lehine kullanmaktır." dedi.

İran Polis Teşkilatı'ndan Tahran'daki patlamaya ilişkin açıklama

İran Polis Teşkilatı Komutan Vekili General Hamid Hodavend, Tahran'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

General Hodavend, "Önemli bir durum söz konusu değil. Patlama sonucu çevredeki hiçbir bina zarar görmedi veya yangın yaşanmadı. Olayın nedeni araştırılıyor ve öğrenildiği anda detayları kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Farsça yayın yapan İran karşıtı TV kanallarının olaya dair suni gündem yaratmaya çalıştığını ifade eden General Hodavend, sosyal medyada paylașılan görüntülerinin bu olayla hiçbir ilgilisinin olmadığını söyledi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 151 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 664 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 694'e vaka sayısı ise 3 milyon 355 bin 786'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 602'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 10 bin 90'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.