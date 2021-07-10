Yeni Yargı Erki Başkanı'ndan İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine vurgu

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile beraberindeki askeri yetkililer yeni atanan Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei'yi makamında ziyaret etti.

Bu sabah gerçekleşen görüşmde Tuğgeneral Hatemi, yeni cumhurbaşkanı seçilen Reisi'nin yerine atanan Muhsini Ejei'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Hatami, Ejei'ye Savunma Bakanlığının tehditlere karşı hazırlık seviyesi dahil olmak üzere, bakanlığın durumu, faaliyetleri ve başarıları hakkında bir rapor sundu.

Yargı Başkanı da görüşmede, ülkenin savunma sektörünün ilerlemesinden ve yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran Silahlı Kuvvetlerinin savunma hazırlığının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ejei ayrıca, "Yargı Erki değişim yönünde güçlü biçimde hareket ediyor ve bu değişimin en temel konularından biri de ülkedeki tüm kurumların kapasiteleri ile kabiliyetlerini milletin lehine kullanmaktır." dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 1 Temmuz'da eski Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin görevinden erken ayrılma talebini kabul etmişti.

Ayetullah Hamanei, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yerine Gulamhüseyin Muhsini Ejei'yi Yargı Erki Başkanı olarak atamıştı.