İran'da yeni Yargı Erki Başkanı resmen göreve başladı

İran'da bugün sabah saatlerinde yeni Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin göreve başlama töreni askeri ve ülke yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi.

Eski başkana veda töreninin de yapılacağı merasimle birlikte yeni Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei resmen görevine başlıyor.

İslam Devrimi Lideri Ofis Başkanı Hüccet-ül İslam Muhammed Muhammedi Golpayegani tarafından atama talimatının okunması ardından konuşan Muhsini Ejei, "Devrim Liderimizin 8 maddelik talimatını Yargı Erki bildirgesi olarak uygulamak ana hedefimizdir." dedi.

Adaletin her alana yayılması gerektiğini belirten Ejei planları hakkında, "Yolsuzluğa karşı ciddi ve kararlı bir mücadele yürütülecek. Daha iyi ve ucuz hizmet için teknolojinin geliştirilmesi lazım. İlerideki atılımlarda halk kapasiteleri dikkate alınmalı ve meşru özgürlüklerin genişletilmesi için bir mekanizma oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 1 Temmuz'da eski Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin görevinden erken ayrılma talebini kabul etmişti.

Ayetullah Hamanei, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yerine Gulamhüseyin Muhsini Ejei'yi Yargı Erki Başkanı olarak atamıştı.

İran’da Yargı Erki başkanları 5 yıllık bir süre için atanıyorlar. Ancak görev süresi dolan kişi İslam Devrimi Lideri tarafından yeniden Yargı Erki Başkanı olarak seçilebilir.

İran anayasası gereği, Yargı Erki Başkanı İslami Devrim Lideri tarafından atanıyor ve gerekirse görevden alınıyor.