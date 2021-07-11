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11 Tem 2021 14:50

Slovenya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Slovenya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Slovenya Başbakanı'nın Halkın Münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal toplantısında konuşma yapmasının ardından, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Kristina Radej Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Slovenya Başbakanı'nın Halkın Münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal bir toplantıda konuşma yapmasının ardından, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Kristina Radej Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovenya'nın bu davranışı nedeniyle Büyükelçi Radej'e protesto nota verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Slovenya Büyükelçisi, 'Diplomatik kurallarına uymayan bu hareketi savunabilir misiniz? Terör örgütünün elinin binlerce İranlının kanına bulandığını biliyor musunuz? Halkın Mücahitleri terör örgütünü tanıyor musunuz?' şeklindeki sorulara yanıt vermekten kaçındı." denildi.

News Code 1895680
https://tr.mehrnews.com/news/1895680/

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