Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei'den Suriye'deki Filistinli mültecilere teşekkür

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, işgalci rejime karşı 12 günlük savaşta Filistin halkı ve direnişinin elde ettiği zafer nedeniyle kendisine mektup yollayan Suriye’deki Filistinli mültecilere teşekkür mesajı gönderdi.

İran-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed El Buheysi’ye hitaben gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs’ün Kılıcı Operasyonu, Direniş Cephesi'nin biriken gücünün küçük bir tecellisidir.

Gururlu Filistin halkı Mescid-i Aksa ve Kudüs topraklarını kahramanca savundu. Bu kez, Filistin'in tüm bölgelerindeki halkların birleşmesi ve tüm direniş gruplarının takdire şayan bir koordinasyon içinde olması, gaspçı ve ırkçı Siyonist rejimin egemenlik döneminin bittiğini ve Filistin toprakları ile kutsal kent Kudüs'ün kurtuluşu sırasının geldiğini göstermiştir."

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Afganistan sınırında

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, bugün İran ile Afganistan arasındaki Doğarun sınır hattını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Burada basına açıklamada bulunan Tuğgeneral Pakpur, "Afganistan'daki iç savaşa rağmen, İran-Afganistan sınır hattında acil bir durum söz konusu değil ve güvenlik ortamı hakim." dedi.

"Bazı kaçakçılar Afganistan'da yaşanan son olaylardan yararlanarak İran İslam Cumhuriyeti topraklarına sızmaya çalışabilir.” diyen Tuğgeneral Pakpur, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülke ve çevresini istikrarsızlaştırmaya yönelik herhangi bir harekete güçlü biçimde yanıt vereceğini vurguladı.

Tahran'dan Batılı politikacıların İran karşıtı tutumuna eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden Batılıların İran karşıtı tutumunu eleştirerek, "Satılmış Batılı politikacılar kendilerini ucuza satmış ve bir terör örgütünün Avrupa'nın evsahipliğinde düzenlediği bir sirke katılmıştır. Bu terör örgütü bir zamanlar Saddam'ın desteklediği, eli İranlıların kanına bulanmış bir örgüttür." dedi.

Hatipzade, halkın münafıkları adlı terörist grubun toplantısında Batılı politikacıların katılmasına atıfta bulunarak, bu durumun Batılıların utanç verici ikiyüzlülüğünü körüklediğini gösterdiğini söyledi.

İRNA'ya göre Hatipzade, twitterden yazdığı mesajda şöyle dedi: "Kendini terfi eden Batılı politikacılar (yalan söylemekten, hile yapmaktan ve soygundan gurur duyan Pompeo dahil) kendilerini ucuza sattılar.''

Slovenya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Slovenya Başbakanı'nın Halkın Münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal toplantısında konuşma yapmasının ardından, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Kristina Radej Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovenya'nın bu davranışı nedeniyle Büyükelçi Radej'e protesto nota verildiği belirtildi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 664 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 859'a vaka sayısı ise 3 milyon 373 bin 450'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 684'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 25 bin 911'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.