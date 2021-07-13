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13 Tem 2021 10:05

İranlı Büyükelçi Slovenya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İranlı Büyükelçi Slovenya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran’ın Lübliyana Büyükelçisi'nin Pazartesi günü Slovenya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Slovenya'nın Tahran Büyükelçisi Kristina Radej’in İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından İran’ın Lübliyana Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı açıklamada Lübliyana’nın her zaman insan hakları ve temel özgürlükleri desteklediğini iddia etti.

Lübliyana hükümeti insan haklarını savunduğunu ileri sürerken Slovenya Başbakanı binlerce İranlıyı katleden Halkın Münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal bir toplantıda konuşma yapmıştı.

Slovenya Başbakanı'nın söz konusu toplantıdaki konuşmasının ardından bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Pazar günü İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovenya'nın bu davranışı nedeniyle Büyükelçi Radej'e protesto nota verildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmesinde Slovenya'nın İran karşıtı tavrını kınamıştı.

News Code 1895721
https://tr.mehrnews.com/news/1895721/

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