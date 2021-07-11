Tahran'dan Batılı politikacıların İran karşıtı tutumuna eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden Batılıların İran karşıtı tutumunu eleştirerek, "Satılmış Batılı politikacılar kendilerini ucuza satmış ve bir terör örgütünün Avrupa'nın evsahipliğinde düzenlediği bir sirke katılmıştır. Bu terör örgütü bir zamanlar Saddam'ın desteklediği, eli İranlıların kanına bulanmış bir örgüttür." dedi.

Hatipzade, halkın münafıkları adlı terörist grubun toplantısında Batılı politikacıların katılmasına atıfta bulunarak, bu durumun Batılıların utanç verici ikiyüzlülüğünü körüklediğini gösterdiğini söyledi.

İRNA'ya göre Hatipzade, twitterden yazdığı mesajda şöyle dedi: "Kendini terfi eden Batılı politikacılar (yalan söylemekten, hile yapmaktan ve soygundan gurur duyan Pompeo dahil) kendilerini ucuza sattılar.''

Washington Post Cuma günü, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden bir grup Kongre üyesinin, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve azınlık lideri Kevin McCarthy'nin katılımıyla terörist grubun sanal bir toplantısına katıldığını bildirdi.