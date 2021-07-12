Zarif'ten Slovenya'nın İran karşıtı tutumuna kınama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam saatlerinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Zarif bu görüşmede Slovenya Başbakanı'nın Halkın Münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal bir toplantda konuşma yapmasını ve Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İran karşıtı tavrını kınayrak, AB'nin bu konudaki tutumunun netleştirilmesi için çağrıda bulundu.

Borrell ise bu meseleden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Slovenya Başbakanı'nın toplantıdaki sözlerinin AB'nin İran ile ilişkileri konusundaki tutumunu yansıtmadığını söyledi.

Josep Borrell, "AB'nin liderler düzeyindeki tutumu yalnızca Konsey Başkanı tarafından ve Bakanlar düzeyinde ise sadece Yüksek Temsilci tarafından ifade edilir ve Slovenya Başbakanı'nın açıklamalarının hiçbir şekilde AB kapasitesiyle uyumlu değildir." dedi.

Slovenya Başbakanı'nın Halkın Münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal bir toplantıda konuşma yapmasının ardından, dün Slovenya Tahran Büyükelçisi Kristina Radej Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.