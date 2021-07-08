Zarif'ten Afgan heyetlerine: Savaşı bir an önce bitirin

Tahran'ın evsahipliğinde yapılan Afgan tarafları arasındaki üçlü görüşmelerin ilk turu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan hükümeti ile Taliban heyetinin liderlerinin konuşmasıyla sona erdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptığı konuşmada, bu görüşmelerde Afgan halkının huzur ve rahatlığını ön planda tuttukları için her iki heyete teşekkür ederek, "Barışta cesaret, savaşta cesaretten daha önemlidir çünkü barış için insan fedakarlık yapmalı ve azami isteklerini görmezden gelmelidir. Hele ki başka bir tarafın olmadığı ve her iki tarafın da kardeş olduğu ve Afganistan halkı için barış ve huzur aradığı bu görüşmelerde." dedi.

Zarif, Afgan heyetlerine hiyaben, "Sizden istediğim bu fırsatı değerlendirmek ve Afganistan'daki savaşı bir an önce bitirmek ve Afganistan halkına gelişme fırsatı sunmaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Zarif ayrıca, İran'ın her zaman bu görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.