Afgan ordusu ile Taliban güçleri arasında çatışmalar şiddetleniyor

Afganistan kanalı 1TV’nin bölgedeki hastane kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre, Badgis eyaletine bağlı Kale-i Nev kentinde hükümet güçleri ile Taliban arasında çıkan çatışmalarda, son üç günde 4 sivil öldü, 77 sivil de yaralandı.

7 Temmuz’da Taliban güçleri, Kale-i Nev şehrine üç koldan saldırı gerçekleştirmiş, ele geçirdikleri hapishanelerdeki tüm mahkumları serbest bırakmıştı. Sokak çatışmalarının sürdüğü Kale-i Nev’de hükümet güçleri şehrin kontrolünü geri almaya çalışıyor.

Gerilimin yeniden tırmandığı Afganistan’da, başta ABD olmak üzere, yabancı güçlerin çekilmeye başlaması ile kırsal bölgelerde geniş alanların kontrolünü ele geçiren Taliban, büyük şehirlere saldırılar başlattı.

Kaynak: Sputnik