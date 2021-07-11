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11 Tem 2021 15:46

Afganistan: Kabil'de havalimanına hava savunma sistemi kuruldu

Afganistan: Kabil'de havalimanına hava savunma sistemi kuruldu

Afganistan'da son zamanlarda şiddetli saldırıların artması ve Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu.

Afganistan'da son zamanlarda şiddetli saldırıların artması ve Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sisteminin kurulduğunu ve aktif hale getirildiğini söyledi.

Bu sistemin, roketlerin ve kısa menzilli füzelerin engellenmesinde etkili olduğunu ifade eden Aryen, güvenlik güçlerinin canları pahasına ülkelerini savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: T24

News Code 1895682
https://tr.mehrnews.com/news/1895682/

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