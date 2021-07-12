İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 182 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 829 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 41'e vaka sayısı ise 3 milyon 394 bin 279'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 790'a durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 41 bin 541'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.