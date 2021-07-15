İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 23 bin 655 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 592'ye vaka sayısı ise 3 milyon 646 bin 55'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 34 bin 64'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 86 bin 17'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.