İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 885 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 791'e vaka sayısı ise 3 milyon 485 bin 940'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 135'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 101 bin 618'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.