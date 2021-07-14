Ruhani'den Iraklı mevkidaşı Kazımi'ye başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye gönderdiği bir mesajda, Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde Covid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan ve çok sayıda Iraklı vatandaşın hayatını kaybetmesinde neden olan yangından dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Ruhani, kaleme aldığı mesajında Yüce Allah’tan olayda yaralananlar için acil şifalar, hayatını kaybedenler için rahmet ve yakınları için sabır diledi.

Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, hastane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği aktarıldı.

Olaya ilişkin hükümetten resmi açıklama yapılmazken, yaralı sayısının 50'den fazla olduğu öğrenildi.