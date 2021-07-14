Ayetullah Hamanei hakkındaki kitap Azerice olarak basıldı

İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği'nin desteğiyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin insan haklarına dair görüşlerini içeren kitap Azerice olarak basıldı.

İran Kültür Ataşesi Abulfazl Rebii, bu kitap hakkında yaptığı açıklamada, "Bu eserin Azerice'ye çevrilmesi, sözde insan hakları savunucusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bazı insan hakları ihlallerini bu bölge halkına göstermekte etkili olabilir." dedi

Bu kitap önümüzdeki günlerde Kültür Ataşeliği'nin internet sitesinden PDF formatı olarak indiriliebilir.