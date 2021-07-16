Saad El-Hariri'nin istifa amacı neydi?

Lübnan'da geçen sene yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri 9 aylık ertelemenin ve Başbakanlık Sarayı'na dönmek için iç ve dış yolları kapatmasının ardından hükümeti kurma görevini bırarak parlamento seçimlerine katılmaya karar verdi.

Saad el-Hariri dün Hizbullah’ı kışkırtmakla Amerikalılar ve Fransızlar tarafından hazırlan seçim kampanyasına başladı.

Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri o zaman, ülkenin çökmesini önlemek için hızla partizan olmayan uzmanlardan oluşan bir hükümet kuracağını taahhüt etti. Ancak kendisinin göreve yaptığı aylarda halkın geçim kaynaklarında çoğu sorunlar yaratıldı.

Hariri'nin görevi iade ettiğini duyurmasının ardından dolar, ilk kez 20 bin liranın üzerine çıktı. Aslında, Hariri'nin bahsettiği uzmanlar hükümeti, ekonomiden çok partisinin ve ortaklarının temsilcisiydi.

Saad al-Hariri'nin yeni hükümet kurma görevini bırakacağı, göreve başladığı ilk aylardan beri tahmin edilebilirdi. Çünkü kendisi, Suudi Arabistan'ın veto hakkı olduğu sürece hükümet kurma müzakerelerine devam edemeyeceğini biliyordu.