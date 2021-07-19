Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Çinli mevkidaşı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CRI Türkçe'ye göre Wang, son sekiz yılda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yaptıkları olumlu katkılardan dolayı İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ile İran hükümetini takdir ettiklerini kaydetti.

Wang, Çin’in, İran Cumhurbaşkanlığına seçilen İbrahim Reisi ve yeni İran hükümeti ile birlikte, iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve desteği ilerletmeye, dostane iletişim ile işbirliğini güçlendirmeye, tek taraflılığa ve zorba davranışlara karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Cevad Zarif ise, İran’ın pandemiyle mücadelesini desteklemek amacıyla aşı ve diğer gerekli malzemeleri temin ettiği için Çin’e teşekkürlerini sundu.

Zarif, İran’ın Çin’le pandemiyle mücadelede işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

İran'ın Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini kaydeden Zarif, yeni İran hükümetinin göreve başlamasından sonra ikili ilişkilerin daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.

İki bakan ayrıca, Afganistan’daki son durum ve diğer sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran'dan "Viyana nükleer görüşmeleri" açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Twitter üzerinden paylaşımda, "Geçiş dönemindeyiz ve Tahran'da demokratik bir güç transferi gerçekleşiyor. Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiği açık" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD ve İngiltere'nin bu durumda mahkum değişimi ile nükleer anlaşma arasındaki bağlantıyı kesmesi gerektiğini vurguladı

Irakçi, ''Tutukluları, siyasi amaçlar için rehin tutmak, tutuklu takası ve anlaşmanın kaybedilmesine neden olacaktır." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "ABD ve İngiltere anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse yarın her taraftan 10 mahkum serbest bırakılabilir" şeklinde konuştu

İran'dan ABD'nin tutuklu takası iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın tutuklu takası konusunda Tahran ile hiçbir anlaşmaya varılmadığı yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

Hatipzade'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Şaşırtıcı olan şudur ki, ABD tutuklular üzerinde bir anlaşmaya varıldığına dair basit bir gerçeği ve kamuoyuna duyuruluş yöntemini reddediyor.

Viyana'da nükleer anlaşmanın dışında ABD ve İngiltere ile tutuklu takası kapsamında her taraftan 10 mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

İran bugün söz konusu anlaşmayı uygulamaya hazır."

İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 135 bin 60'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 184 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87 bin 161'e vaka sayısı ise 3 milyon 523 bin 263'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 306'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 135 bin 60'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.