  1. Dünya
  2. Avrupa
17 Tem 2021 16:44

Paşinyan: Azerbaycan yeni askeri çatışma peşinde

Paşinyan: Azerbaycan yeni askeri çatışma peşinde

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni askeri çatışmalar başlatmak istediğini ileri sürdü.

Sputnik'e göre Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan bugün Erivan'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Paşinyan ortak basın toplantısında, "Ermenistan (Dağlık Karabağ konusunda) müzakereleri sürdürmeye hazır, ancak Azerbaycan buna hazır değil ve resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgilere göre Bakü, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni askeri çatışmalar başlatmayı planlıyor." dedi

Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan sınırının Nahçıvan kısmında durumun kötüleşmesi Bakü’nün hedefinin bir göstergesidir. Bu olaylar, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili sürecin başlamasına izin vermemektedir." ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, Bakü'yü karşılıklı esir değişimi anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.
 

News Code 1895805
https://tr.mehrnews.com/news/1895805/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler