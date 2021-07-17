Paşinyan: Azerbaycan yeni askeri çatışma peşinde

Sputnik'e göre Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan bugün Erivan'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Paşinyan ortak basın toplantısında, "Ermenistan (Dağlık Karabağ konusunda) müzakereleri sürdürmeye hazır, ancak Azerbaycan buna hazır değil ve resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgilere göre Bakü, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni askeri çatışmalar başlatmayı planlıyor." dedi

Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan sınırının Nahçıvan kısmında durumun kötüleşmesi Bakü’nün hedefinin bir göstergesidir. Bu olaylar, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili sürecin başlamasına izin vermemektedir." ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, Bakü'yü karşılıklı esir değişimi anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

