Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, Bağdat'taki IŞİD cinayetini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ta halk pazarında meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak, bu barbarca saldırının teröristlerin kirli senaryolarının devamı doğrultusunda yapıldığını ve Iraklıların Kurban Bayramını tatsızlaştırdığını söyledi.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Hatipzade, Irak halkı ve hükümetine de başsağlığı dileklerini iletti.

Hatipzade, İran’ın Irak’taki terör eylemlerine karşı Bağdat hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi.

Patlamada 30 kişinin öldüğü 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Düzenlenen terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.

Zarif telefonda Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bu sabah Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Zarif görüşmede Kuraban Bayramını tebrik ederek, İran ve Türkiye'nin farklı alanlardaki ilişkileri hakkında Çavuşoğlu ile fikir alışverişinde bulundu.

İran'dan "Biden Tahran'a mektup gönderdi" iddiasına yanıt

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Rebii, Viyana nükleer anlaşma müzakereleri hakkında, "Nükleer müzakereler, yeni hükümetin tamamen kurulana kadar ertelendi ve yeni müzakere ekibi bundan sorumlu olacak." dedi

Rebii, gündemde olan ABD ile mahkum takası meselesine ilişkin, "Ne yazık ki, varılan anlaşmanın aksine belirsiz ve kabul edilemez gerekçelerle mahkumların serbest bırakılması konusu ABD hükümeti tarafından nükleer müzakerelere bağlanmış olduğu görülüyor. Bize göre bu gereksiz ve temelsizdir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a mektup gönderdiği yönündeki iddialara da cevap veren Rebii, bunun spekülatif haber olduğunu belirtti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Ayetullah Reisi'ye davet

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi'nin Kurban Bayramı vesilesiyse Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Türkmenistan'ın Kurban Bayramı ve Bağımsızlık Bayramı'nı kutlayan İbrahim Reisi, İran-Türkmenistan ilişkilerine değinerek, "Komşu ülkelerle ilişkileri genişletmek 13. hükümetin dış politikasının birinci önceliğidir. Karşılıklı ilişkilerin ivme kazanması için pratik görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Reisi ayrıca, İran ile Türkmenistan arasındaki uluslararası konular üzerindeki işbirliğinin güçlenmesine vurgu yaparak, "Afganistan'daki gelişmeler her iki ülke için çok önemlidir. Dolayısıyla iki ülke yetkililerinin bu konuda gerekli istişare görüşmeleri yapması lazım" ifadesini kullandı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı da bu görüşmede İran'ın Kurban Bayramını kutladı ve "Tahran ve Aşkabat arasındaki ilişkilerin, iki ülke ulusunu derinden birbirine bağlayan tarihi ve kültürel kökleri vardır." dedi.

Berdimuhammedov, Reisi'yi Türkmenistan'a davet ederek, 6. Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 15. Zirvesi'ne katılmasını istedi.