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20 Tem 2021 15:03

İran'dan "Biden Tahran'a mektup gönderdi" iddiasına yanıt

İran'dan "Biden Tahran'a mektup gönderdi" iddiasına yanıt

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Rebii, Viyana nükleer anlaşma müzakereleri hakkında, "Nükleer müzakereler, yeni hükümetin tamamen kurulana kadar ertelendi ve yeni müzakere ekibi bundan sorumlu olacak." dedi

Rebii, gündemde olan ABD ile mahkum takası meselesine ilişkin, "Ne yazık ki, varılan anlaşmanın aksine belirsiz ve kabul edilemez gerekçelerle mahkumların serbest bırakılması konusu ABD hükümeti tarafından nükleer müzakerelere bağlanmış olduğu görülüyor. Bize göre bu gereksiz ve temelsizdir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a mektup gönderdiği yönündeki iddialara da cevap veren Rebii, bunun spekülatif haber olduğunu belirtti.

News Code 1895884
https://tr.mehrnews.com/news/1895884/

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