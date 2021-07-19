Erdoğan'dan Taliban açıklaması

Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesinde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Ziyaretimizde Ersin Tatar ile bir araya gelip, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesi yapacağız. Kuzey Kıbrıs ile yakın ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması için görüş alışverişinde bulunacağız. Sayın Tatar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz farklı alanlardaki projelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz.

- Kıbrıs Türk'ü adada yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kıbrıs Türk halkı eşit ortağı olduğu adada, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahiptir.

- Kıbrıs Türk tarafı kimin çözümden kimin çözümsüzlükten yana olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs'taki çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir.

- Eşit egemen iki devlet olarak bir çözümün dışındaki yöntemleri kabul etmiyoruz. Ayrıca bu türden girişimler onları zora sokar. Anında gereğini yaparız.

- Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı ile uzaktan yakından alakası yok. İnanç özgürlüğünden anlamayan Adalet Divanı olamaz. Kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?

- Taliban'ın yaptığı açıklamalarda "Türkiye'yi istemiyoruz" gibi bir ifadeleri yok. Bazı açıklamalarında güya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz. Bu işgal hareketini bırakması lazım. Bir an önce Afganistan'ın temelinde barışın egemen olduğunun dünyaya göstermesi lazım.

Kaynak: Sputnik