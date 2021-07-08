  1. Turizm
8 Tem 2021 17:23

İran'da çorap örücülüğü

İran'da çorap örücülüğü

Çorap örücülüğü İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Savadkuh köylerinde önemli bir yeri olan aynı zamanda geleneksel özellik taşıyan bir sanattır.

Geleneksel el sanatları bir toplumun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Unutulmuş, eskimiş ve hatta artık ilgi görmez hale geldiği söylense de bu sanat dallarını hala yaşatmaya çalışan zanaatkarlar var. 

İran'da çorap örücülüğü

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Savadkuh köylerinde önemli bir yeri olan aynı zamanda geleneksel özellik taşıyan sanat da çorap örücülüğüdür.

İran'da çorap örücülüğü

Uzun uğraşlar gerektiren bu zahmetli el emeği, pamuk, yün, sentetik vb. elyaftan elde edilen iplik ve bitkisel materyallerin oluşturduğu ilmeklerin birbiri içerisinden geçerek meydana gelir.

İşte Savadkuh köylerinde eşsiz bir kültürel miras olan çorap örücülüğü...

İran'da çorap örücülüğü

İran'da çorap örücülüğü

İran'da çorap örücülüğü

News Code 1895594
https://tr.mehrnews.com/news/1895594/

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