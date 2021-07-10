Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi, Erdebil eyaletinin en önemli tarihi binalarından biridir.

Bu bina mimari ve çinileri açısından Hicri Kameri Takvime göre 8. Yüzyılın başyapıtlarından ve İran’ın eşsiz tarihi eserlerinden biridir.

Türbe, Hicri Kameri 735 yılında Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin vefatından sonra oğlu Sadriddin Musa tarafından yaptırıldı.

Bina dış bölüm (Ali Kapu), giriş, geniş avlu, sundurma, Şeyh Safiyüddin'in mezarı, Şah İsmail'in mezarı, cennetsera camii, manastır ve cehelehane bölümlerinden oluşmaktadır.

Türbenin ana girişi, mozaik çiniler, rika ve kufi hatlarıyla yazılmış yazıtlarla süslü üç kubbenin varlığı bu binaya özel bir ihtişam katmıştır

Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi, üstünde kısa bir kubbe bulun silindirik bir binadır. Kubbenin alt kısmında türbenin nadide eserlerinden sayılan bir kakma kutusu ve kenarına rika hattıyla yazılmış bir yazıt bulunuyor.

Bu değerli bina 26 Temmuz 2010 tarihinde UNESCO tarafından İran'ın en değerli 11. tarihi eseri olarak tanınmıştır.