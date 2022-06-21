İran'da yakalanan Mossad ajanları ile ilgili açıklama

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bağlı Zahidan Savcısı Mehdi Şemsabadi konuya ilişkin olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstihbarat Bakanlığının başarılı operasyolarıyla Mossad adına casusluk faaliyetleri yürüten üç kişi tutuklandı." dedi.

Şemsabadi, yapılan araştırmalar sonucu bu kişilerin İranlı nükleer bilim adamlarına suikast düzenlemeyi planladığını ifade etti.

Sistan ve Belucistan İstihbarat Dairesi 20 Nisan'da yaptığı bir açıklamada, Zahidan kentinde Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunan 3 kişinin adli makamların talimatıyla tutuklandığını duyurmuştu.

Bu kişilerin gizli istihbarat belgelerinin yayınlanmasında rolü olduğu aktarılmıştı.